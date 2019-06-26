Евкуров объяснил Путину решение об отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объяснил президенту России Владимиру Путину свое решение уйти в отставку. Об этом сказано на сайте главы государства.

Глава региона подчеркнул, что «старался как мог», однако не осмеливается говорить о том, справился ли он с поставленной задачей. «Поэтому сегодня, я считаю, осмелюсь так сказать, что нужна новая команда, новые люди», — признался он.

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Ранее 26 июля российский лидер принял досрочную отставку главы Ингушетии. Путин предложил ему передать новому главе Ингушетии — бывшему прокурору республики Махмуд-Али Калиматову — «все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы».

О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня. Свое решение тогда он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики».

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