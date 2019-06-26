Назначен новый глава Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил руководителя управления Росприроднадзора по Самарской области, бывшего прокурора Ингушетии Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы этой республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Калиматов прибудет в республику и будет представлен 27 июня в Магасе, рассказали ТАСС в администрации главы региона.

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Предыдущий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул свой пост по собственному желанию. Президент, принимая отставку политика, попросил его передать преемнику «все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы». Евкуров, генерал-майор и Герой России, возглавлял республику с 2008 года.

Махмуд-Али Калиматову 60 лет, его последнее место работы — управление Росприроднадзора по Самарской области. В этом же регионе он работал советником губернатора и возглавлял контрольный департамент. С августа 2004-го по 2007 год был прокурором Ингушетии. С 1990 года служил в органах прокуратуры.

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