Лидер российских мусульман отреагировал на отставку Евкурова

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров является мужественной и искренней личностью, отличающейся исключительной прямотой, считает лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Его комментарий по поводу досрочной отставки политика размещен на сайте Духовного управления мусульман России.

По его мнению, на протяжении многих лет Евкуров работал во имя процветания родного края и особое внимание уделял развитию религиозных и национальных институтов.

«За годы политической карьеры успел он поспособствовать и укреплению взаимоотношений России с исламским миром. Убежден, что такие люди — патриоты, умеющие брать на себя ответственность, проявлять отвагу и решимость, нужны России», — подчеркнул Гайнутдин.

Он добавил, что на сегодняшний день республика находится в ожидании достойного преемника на посту главы региона — такого же преданного ингушскому народу и земле руководителя, который найдет путь к процветанию и усилению Ингушетии. «Республике нужны сегодня стабилизация, диалог и дорожная карта по достижению консенсуса в крайне болезненном вопросе границ», — отметил муфтий.

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25 июня муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что решение Евкурова о досрочной отставке является «правильным мужским решением настоящего горского человека». Он напомнил, что за последние годы в Ингушетии при политике было сделано многое.

О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено главой государства.

Юнус-Бек Евкуров, генерал-майор и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как «бросок на Приштину». За эту операцию, по словам Евкурова, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.

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