Евкуров опроверг связь между своей отставкой и протестами в Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что его решение уйти в отставку не связано с протестными движениями, которые активизировались в республике в конце 2018 года. Его слова во вторник, 25 июня, приводит «Интерфакс».

«Оно не принято под давлением оппозиции», — подчеркнул Евкуров, пояснив, что идея об отставке «родилась не вчера» и была согласована.

При этом он отметил, что при необходимости президент России Владимир Путин найдет для него место.

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Ранее Евкуров выразил уверенность в том, что его преемником станет человек из народа. По его словам, возглавить республику должен представитель «благородного ингушского тейпа, знающий регион». Сам Евкуров, который имеет звание генерал-майора, служил в ВДВ, воевал на Северном Кавказе и в Боснии и Герцеговине, после отставки может продолжить карьеру в армии, считает спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев.

Осенью прошлого года в Ингушетии начались массовые митинги из-за соглашения о передаче части территории республики в состав Чечни. По мнению активистов, состоялся неравноценный обмен нежилыми территориями. В то же время жители населенных пунктов на границе заявляли, что не видят причин для споров.

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