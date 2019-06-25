Евкуров поделился ожиданиями от преемника

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, объявивший ранее о своей отставке, выразил уверенность, что его преемником станет человек из народа. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 25 июня.

«Думаю, что республику возглавит после меня представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», — заявил Евкуров на встрече с членами совета тейпов при главе Ингушетии.

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Он отметил, что принял решение об уходе самостоятельно и не видит в этом трагедии. По его словам, он сделал все возможное для стабилизации обстановки в регионе.

Евкуров призвал коллег продолжать «примирительную, воспитательную работу».

24 июня 55-летний Юнус-Бек Евкуров заявил, что попросит президента России Владимира Путина принять его отставку. Он возглавляет регион с 2008 года.

Осенью прошлого года в Ингушетии начались массовые митинги из-за соглашения о передаче части территории республики Чечне.

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