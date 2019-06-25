Мусульмане России отреагировали на отставку Евкурова

Решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о досрочной отставке является «правильным мужским решением настоящего горского человека», заявил «Ленте.ру» муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

«Он таким образом на себя как бы [взял] вот такую ответственность, сделал такой шаг, чтобы ситуация была немножко другой. Он же еще призвал и других людей, которые являются частью данной ситуации, также поступить, и считаю, что это правильно», — отметил религиозный деятель.

Крганов напомнил, что за последние годы в Ингушетии при Евкурове было сделано многое. «И в социальном плане, ну и, конечно, выстроена работа по противодействию псевдорелигиозному экстремизму и терроризму в регионе. Регион стал намного спокойнее, чем десятилетие назад, по сравнению с тем, что происходило», — подчеркнул муфтий.

Религиозные лидеры и деятели Ингушетии, по его мнению, не должны раскалывать общественность республики, поскольку хороших результатов можно добиваться только в «стабильности, спокойствии и единстве решений». «Если мы будем заниматься фрагментированием, разделением нашего общества, то ни к чему хорошему это не приведет. Тем более Ингушетия — это регион, где подавляющее большинство мусульмане, и вносить какой-то публичный раскол, поддаваться эмоциям это конечно всегда неправильно. Если мы желаем своему региону и народу развития, то только в стабильности, спокойствии и единстве решений можно добиваться хороших результатов. Нельзя личные отношения переносить сюда, общественное должно быть выше твоих личных интересов, ты должен идти на уступки, на понимание и вместе решать те или иные вопросы», — сказал Крганов.

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«Координационный центр мусульман Северного Кавказа принимал обращения по этому поводу. И это показатель того, что соседние Духовные управления и религиозные авторитеты обращали внимания на факт неконструктивной позиции Духовного управления республики», — заключил он.

О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передавало РИА Новости, заявил, что обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено главой государства.

Юнус-Бек Евкуров, генерал-майор и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как «бросок на Приштину». За эту операцию, по словам Евкурова, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.

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