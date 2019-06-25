Кадыров отреагировал на отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Евкуров возглавлял республику в трудное время, и в период его работы были построены промышленные предприятия, сельхозобъекты, школы, больницы, дороги, детские сады и спортивные залы.

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Глава Чечни считает, что решение ингушского лидера — не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России. «Уверен, что Юнус-Бек Евкуров еще многие десятилетия будет полезен Родине!» — добавил Кадыров.

Ранее 25 июня глава Ингушетии заявил, что его решение уйти в отставку не связано с протестными движениями, которые активизировались в республике в конце 2018 года из-за спора об установлении границ между Чечней и Ингушетией. Он пояснил, что идея об отставке «родилась не вчера» и была согласована.

Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении уйти в отставку 24 июня. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики».

Глава Ингушетии выразил уверенность, что его преемником станет человек из народа. Он также призвал коллег продолжать «примирительную, воспитательную работу».

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