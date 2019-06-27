Евкуров ушел из соцсетей

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров с пятницы, 28 июня, перестает вести свои страницы в социальных сетях. Об этом он написал в Instagram.

Он рассказал, что старался подробно и открыто отчитываться о своей работе и о достижениях республики. «Общение на страницах в соцсетях для меня стало новым опытом коммуникации. И он удался», — резюмировал он.

Материалы по теме Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке Разобщенность народа и конфликт в республике: главное об уходе политика

О намерении покинуть свой пост Евкуров объявил 24 июня. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Президент России Владимир Путин принял его отставку 26 июня.

Юнус-Бек Евкуров, генерал-майор и Герой России, возглавлял Ингушетию с 2008 года. До этого он служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией, вошедшей в историю как «бросок на Приштину».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!