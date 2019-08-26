Путин предложил кандидатов в главы Ингушетии

Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 26 августа.

Кандидатов российский лидер выбрал из тех, кого выдвинули партии, представленные в Госдуме и парламенте Ингушетии. Это депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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Выбирать главу республики будут депутаты Народного собрания. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Ранее в понедельник об отставке объявил глава правительства региона Зялимхан Евлоев. 20 августа уволился глава министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров.

Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией в течение 12 лет, в июне объявил о сложении с себя полномочий. Это решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». В разговоре с Владимиром Путиным он признался, что на своем посту «старался как мог».

Временно возглавивший регион Махмуд-Али Калиматов ранее был прокурором Ингушетии.

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