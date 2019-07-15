Названы задачи Евкурова в Минобороны

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Юнус-Бек Евкуров

Новому замминистра обороны России Юнус-Беку Евкурову предстоит курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации. Об этом сообщается на сайте ведомстве.

Главным управлением боевой подготовки ВС России руководит Иван Бувальцев, Службой безопасности полетов авиации ВС — Сергей Байнетов.

Бывший глава Ингушетии Евкуров был назначен на пост заместителя министра обороны 8 июля. Ему также было присвоено звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.

О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня, спустя два дня она была принята президентом Владимиром Путиным. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». На посту главы Ингушетии его сменил бывший прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.

Юнус-Бек Евкуров, кадровый военный и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как «бросок на Приштину». За эту операцию, по словам Евкурова, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.

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