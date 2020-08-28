В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП

В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, машина чиновника проехала на красный свет светофора и въехала в другой автомобиль, который зацепил женщину с ребенком. Никто не пострадал.

Евкуров покинул место происшествия. Госномера на его автомобиле скручены. Опубликовано видео с места ДТП.

На кадрах сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

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