Адвокат Эльман Пашаев объяснил свое возвращение к Михаилу Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев объяснил свое возвращение к совершившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову в качестве защитника. Об этом в среду, 26 августа, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По словам защитника, Ефремов сам захотел, чтобы Пашаев защищал его. Дело в том, что все адвокаты, с которыми актер вел переговоры, предлагали ему признать свою вину. Такая линия защиты не устроила подсудимого, и он снова решил воспользоваться услугами уволенного ранее адвоката. Пашаев утверждает, что ему угрожают, но заявляет, что не боится и будет до конца защищать актера.

Ранее 26 августа сообщалось, что Эльман Пашаев вызван на очную ставку по уголовному делу об обмане его бывшего клиента на три миллиона рублей.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Ефремов отказался от услуг Пашаева 21 августа, объяснив, что хочет адвокатов «посильнее». Но 24 августа артист снова нанял его в качестве защитника