Адвоката Ефремова вызвали на очную ставку по делу об обмане клиентов

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, вызван на очную ставку по уголовному делу об обмане его бывшего клиента на три миллиона рублей. Об этом в среду, 26 августа, сообщает РАПСИ со ссылкой на информированный источник.

По его словам, дело было возбуждено в 2017 году по заявлению бизнесмена Анзора Псунокова, и на протяжении трех лет следствие не могло определить подозреваемых. Накануне в отдел был доставлен бывший помощник Пашаева, а сегодня на очную ставку вызвали и самого адвоката.

Источник полагает, что активному развитию дела способствовало появление Пашаева на телевидении. «Многие свидетели и потерпевшие от действия адвоката его опознали. Массовые обращения заставили возобновить следственные действия», — полагает собеседник агентства.

Адвокат Михаила Ефремова подтвердил информацию об участии в очных ставках и заявил, что хотел бы встретиться с самим Псуноковым и проверить его на полиграфе. Пока же очная ставка проходит лишь со свидетелями, которые хотят «его подставить».

Само уголовное дело Пашаев называет местью со стороны руководителей МВД за его работы по делу Ефремова.

Ранее Пашаев заявлял, что в его адрес поступают угрозы в связи с защитой актера Михаила Ефремова. Юрист написал заявление в правоохранительные органы с требованием защиты. «На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело», — заявил Пашаев.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест. 24 августа артист снова нанял в качестве защитника Эльмана Пашаева, от услуг которого ранее отказался.