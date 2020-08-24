Адвокат Ефремова заявил об угрозах в свой адрес

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что в его адрес поступают угрозы в связи с защитой актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что юрист написал заявление в правоохранительные органы с требованием защиты. «На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело», — заявил Пашаев.

По его словам, несколько подставных лиц обратились к правоохранителям, чтобы привлечь юриста к уголовной ответственности.

Ефремов отказался от услуг Пашаева 21 августа, объяснив, что хочет адвокатов «посильнее». Затем суд перенес заседание на 31 августа из-за того, что актер не успел нанять нового защитника. 24 августа Ефремов повторно заключил контракт с Пашаевым.

Артист устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.