Россиянам назвали пять популярных схем автоподстав

Мошенники на дорогах обычно используют несколько популярных схем автоподстав, с помощью которых они пытаются нажиться на водителях. Пять из них назвал портал Autonews.

Задетое зеркало считается одним из самых известных приемов. Автомобилист слышит удар по кузову, потом его останавливает машина с разбитым боковым зеркалом. Второй водитель обвиняет первого в порче имущества и показывает на следы краски, как у его автомобиля. После этого человек просит решить ситуацию быстро и без участия ГИБДД, потому что якобы торопится, и жертва вынуждена заплатить за ремонт на месте.

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В таком случае гражданам рекомендуется настоять на официальном оформлении ДТП. Часто оказывается, что водитель не задевал чужое зеркало, а следы «краски» — это мел.

Некоторые злоумышленники инсценируют аварию со сбитым пешеходом, когда человек бросается под колеса машины около пешеходного перехода или тротуара и угрожает водителю уголовным наказанием. Автомобилисту следует вызвать автоинспекторов и скорую. Если он столкнулся с мошенниками, то они предпочтут скрыться.

Третья схема обычно применяется на парковках у торговых центров. Человек приезжает на стоянку на уже битом автотранспорте, подгоняет его к припаркованной машине и выясняет отношения с ее владельцем, пытаясь получить от него компенсацию. В этой ситуации не надо уезжать с места инцидента, лучше дождаться оформления аварии, снимать происходящее на телефон, найти свидетелей и узнать о наличии камер на парковке.

В некоторых случаях аферисты разыгрывают сцену с порчей дорогого имущества, например, антиквариата в багажнике. Они провоцируют аварию в местах, где часто совершаются нарушения, например, у разделительной полосы или обочины. В таком случае юристы советуют соглашаться на суд, даже если был факт нарушения ПДД, чтобы экспертиза установила причину повреждения имущества.

Пятый, относительно новый способ автоподставы, — блокировка колес или двери с оставленным рядом номером телефона. За снятие замка у водителя требуют небольшую сумму. Такие мошенники работают на количество, в борьбе с ними поможет видеорегистратор и обыкновение парковать свой автомобиль на охраняемой стоянке или в гараже.