В России предрекли подорожание автомобилей

В России подорожают автомобили, при этом спрос на них к концу года снизится. Об этом в эфире НСН заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он предупредил, что к концу года продажи в этом секторе упадут на 20 процентов. «Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — добавил эксперт.

По словам специалиста, в последние два месяца продажи авто показали нетипичный для летнего периода рост. Так, по его данным, в июле спрос на машины увеличился на семь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Повторения такой картины аналитики ждут и в августе.

Моржаретто также опроверг дефицит автомобилей на российском рынке. Он подчеркнул, что в настоящее время производители пытаются вернуться к докоронавирусным объемам производств, однако действуют пока с осторожностью, не требуя, «чтобы все склады были забиты». «Дефицит этот только для тех людей, кто хочет немедленно купить и уехать, но таких людей достаточно мало», — подытожил эксперт.

Ранее РИА Новости со ссылкой на опрос сообщали, что у крупных российских автодилеров практически не осталось машин на продажу. Как пояснили специалисты, такой дефицит будет наблюдаться на рынке до сентября, а по некоторым позициям и дольше.