В России расширили список роскошных автомобилей

Российский Минпромторг расширил перечень автомобилей, на который распространяется так называемый налог на роскошь. Об этом сообщает РИА Новости.

В список машин со средней стоимостью от трех миллионов рублей попали марки Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. По закону, владельцы таких автомобилей должны платить за них транспортный налог с коэффициентом 1,5. Если машина новая (до пяти лет) и стоит 5-10 миллионов рублей, то налог удваивается. В ведомстве подчеркнули, что фактическая стоимость авто, указанная в договорах купли-продажи, при расчете средней стоимости машины не учитывается.

Ранее Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport, Tesla Model S и Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic. В Минпромторге объясняли, что предложение вносить эти автомобили в список должна была сделать Федеральная налоговая служба.

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