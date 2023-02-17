В российском городе полиция провела рейд в мечети во время молитвы

В Екатеринбурге полиция провела рейд с автоматами в мечети во время молитвы

Вооруженные автоматами сотрудники полиции провели рейд в мечети Екатеринбурга во время молитвы. Инцидент в российском городе попал на видео, его публикует портал E1.RU в своем Telegram-канале.

На снятых очевидцами кадрах видно, что полицейские заставили верующих покинуть мечеть во время совершения намаза, из-за чего мусульманам пришлось продолжить молитву в грязном снегу на улице.

Свидетели сообщили, что рейд был совершен с целью проверки документов.

Представители ГУ МВД по Свердловской области подтвердили изданию «Подъем» факт рейда и его цели. «У ряда граждан, находившихся на религиозном объекте, в настоящее время устанавливаются личностные данные, а также законность пребывания на территории РФ», — приводит издание сообщение пресс-службы полиции.

В Духовном управлении мусульман не комментировали инцидент.

Аналогичный инцидент произошел в 2021 году в Московской области. Во время молитвы задержали не менее 60 человек.