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В Подмосковье задержали участников пятничной молитвы в мечети

В подмосковных Котельниках полиция задержала более 600 участников молитвы в мечети
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В подмосковных Котельниках полиция пришла в мечеть и начала задержания участников пятничной молитвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его словам, в основном речь идет о гражданах стран ближнего зарубежья, в случае выявления нарушений им выпишут административные протоколы.

Адвокат Лидия Самсонова пояснила, что в отдел полиции доставили порядка 60 человек. Всего перед началом проверки в подмосковной мечети находились более 600 прихожан.

«По моей информации, было задержано порядка 600 человек. Их задержали в мечети в Котельниках, а сейчас доставили в автозаках в ОВД "Люберецкое". У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют», — сообщила ТАСС адвокат Лидия Аносова.

Другой адвокат Мария Красова пояснила агентству, что сотрудники полиции пока не составили ни одного протокола о правонарушениях в отношении задержанных.

19 августа стало известно, что из России выслали 46 участников массовой драки в московском районе Кузьминки, всего предполагается депортировать более 80 человек.

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