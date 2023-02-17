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14:05, 17 февраля 2023Бывший СССР

Эстония призвала ЕС вложиться в боеприпасы для Украины

В Раде сообщили, что Эстония призвала ЕС потратить 4 млрд евро на боеприпасы для Украины

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Эстония призвала Европейский союз (ЕС) потратить четыре миллиарда евро на боеприпасы для Украины. Об этом сообщила Верховная Рада в Telegram.

«Эстония предложила странам ЕС вложить четыре миллиарда евро в закупку боеприпасов для Украины. На эти средства можно будет закупить миллион боеприпасов», — сказано в сообщении украинских властей.

Уточнятся, что эти средства могут быть добавлены Европейский фонд мира. Согласно информации Рады, Эстония указала, что в среднем Украина использует от 60 до 210 тысяч боеприпасов в месяц. Однако европейская оборонная промышленность способна производить лишь 25 тысяч снарядов за такое же время.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников опроверг слова замруководителя офиса президента страны Игоря Жовквы, отметив, что заявления о заканчивающихся боеприпасах не соответствуют действительности. Как он утверждает, страна подготовлена к отражению ударов. При этом Резников добавил, что во время боевых действий всегда чего-то не хватает.

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Кристина Есикова
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