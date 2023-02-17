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10:11, 17 февраля 2023Ценности

Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Отчаянных домохозяек» без макияжа

Daily Mail: в Беверли-Хиллз папарацци сняли 47-летнюю актрису Еву Лонгорию без макияжа

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американская актриса Ева Лонгория появилась на публике без макияжа и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Папарацци сняли 47-летнюю звезду телесериала «Отчаянные домохозяйки» во время прогулки в Беверли-Хиллз. Знаменитость запечатлели в водолазке, брюках и рубашке-жакете в белой гамме. Ее образ дополняли кроссовки в тон наряду, оформленные золотистыми вставками.

Также на размещенных кадрах видно, что актриса решила отказаться от косметики, а волосы она распустила и зачесала назад.

Ранее Ева Лонгория снялась в откровенном образе и удивила фанатов моложавой внешностью. Так, артистка поделилась в своих соцсетях фото, на котором позирует у бассейна в купальнике, оформленном глубоким декольте и горизонтальными полосками. При этом она немного согнула левую ногу, придерживая правой рукой шляпу.

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Мария Винар
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