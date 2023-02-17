Названы главные ошибки при ношении контактных линз

Врач Левина: главная ошибка использования контактных линз — нарушение режима ношения

Ношение линз само по себе не может привести к потере зрения, однако есть ряд чреватых проблемами ошибок при их использовании, заявила врач-офтальмолог Мария Левина, комментируя информацию об американце, который ослеп после сна в контактных линзах. В беседе с «Лентой.ру» врач дала рекомендации тем, кто использует контактные линзы.

Левина предположила, что у жителя США, ослепшего после сна в контактных линза, вероятно, был ряд других факторов, спровоцировавшего заболевание, которое привело к потере зрения.

«Либо у него был сильно отягощенный анамнез, либо это какая-то фантастическая история. Пользователи контактных линз периодически в них засыпают, в том числе на продолжительное время, и это не влечет за собой тяжелых последствий», — рассказала специалист.

Офтальмолог также перечислила основные ошибки при ношении контактных линз, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

«Чаще всего это нарушения режима ношения, то есть, когда линзы, предназначенные для ежедневной замены, используются продолжительное время. Также это несоблюдение банальных принципов гигиены: люди плохо моют руки, посещают бассейны, грязные водоемы. Это чаще всего ведет к заражению. На первом месте по статистике осложнений контактной коррекции всегда находятся инфекционные заражения. Причина чаще всего в самом пользователе линз», — объяснила врач.

Ранее портал LADBible писал об истории американца, который уснул в контактных линзах, и в итоге ослеп на один глаз. Майкл Крахмольц, как сообщалось, лег спать на 40 минут, а, проснувшись, обратил внимание на покрасневший глаз, однако обратился к врачу не сразу. Офтальмологи диагностировали у мужчины акантамебный кератит, в результате которого его правый глаз потерял способность видеть.

В январе офтальмохирург, главный врач клиники «СПЕКТР» Татьяна Фадейкина также перечислила симптомы опасных для глаз болезней.