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16:51, 16 февраля 2023Забота о себе

Врач перечислила симптомы опасных для глаз болезней

Офтальмолог Фадейкина призвала пройти обследование при светобоязни и двоении в глазах

Фото: Shutterstock

Офтальмохирург, главный врач клиники «СПЕКТР» Татьяна Фадейкина призвала пройти обследование у офтальмолога при двоении в глазах и светобоязни. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила несколько симптомов опасных для глаз болезней.

Некоторые глазные болезни развиваются постепенно и бессимптомно, а их последствия могут серьезно сказаться на качестве зрения, предупредила врач.

Сухость глаз

Дискомфорт и сухость в глазах — одна из самых распространенных жалоб пациентов, говорит Фадейкина. Нередко такая проблема возникает из-за чрезмерного перенапряжения глаз при использовании гаджетов и компьютеров. Кроме того, она может быть связана с гормональными изменениями и внешними факторами, например, ветром, пылью, отоплением или работой кондиционеров.

Недостаточное увлажнение и выработка малого количества слез ведут к развитию синдрома сухого глаза, который, в свою очередь, приводит к разным проблемам — от дискомфорта до ухудшения зрения

Татьяна Фадейкинаофтальмохирург

Пелена перед глазами

Пелена на глазах может сигнализировать о глаукоме, катаракте или патологиях сетчатки, утверждает офтальмохирург. Также она бывает при поражении внутренней оболочки глаза. Чаще всего такая проблема возникает у людей старше 40 лет. При появлении этого симптома нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Светобоязнь

Нехарактерная чувствительность к свету может говорить о распространении инфекции в глазу или развитии воспалительного процесса. Проявление светочувствительности характерно также для поздней стадии глаукомы, добавила собеседница «Ленты.ру».

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Двоение в глазах

Кратковременное двоение в глазах может появиться при усталости глаз или после употребления алкоголя. Если отбросить эти причины, то двоение может быть спровоцировано прогрессирующей деформацией роговицы.

Двоение в глазах может возникать при проблемах с щитовидной железой, при рассеянном склерозе, после инсульта или из-за черепно-мозговой травмы

Татьяна Фадейкинаофтальмохирург

Пятна перед глазами

Кратковременное появление пятен перед глазами возможно при резких движениях или подъеме. Если же пятна остаются надолго, то они могут сигнализировать о проблемах с сетчаткой глаза вплоть до ее отслоения, пояснила врач.

Фадейкина добавила, что необходимо обращаться за помощью к офтальмологу при покраснении и повышенном слезотечении, снижении остроты зрения, ощущении инородного тела при моргании, боли в глазах, травмах головы и глаз, новообразованиях на глазах или рядом с ними.

Ранее Татьяна Фадейкина рассказала о привычках, портящих зрение. Она предупредила, что даже привычка неровно сидеть может ухудшить зрение.

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Вера Владзиевская
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