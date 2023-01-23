Россиян предупредили о портящих зрение привычках

Врач Фадейкина предупредила, что привычка неправильно сидеть приводит к потере зрения

Привычка неправильно сидеть во время работы за компьютером может привести к потере зрения, рассказала офтальмохирург, главврач офтальмологической клиники «СПЕКТР» Татьяна Фадейкина. Об этой и других привычках, портящих зрение, она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что на остроту и качество зрения влияет множество факторов: от наследственной предрасположенности до вредных привычек. По ее словам, привычка долго находиться у монитора или смотреть в экран гаджета — самая распространенная причина ухудшения зрения, особенно у молодежи. Подростки в среднем находятся перед экраном около шести-семи часов в день, почти столько же проводят за компьютером работающие люди.

Близкое расположение к экрану, яркие цвета, отсутствие отдыха, частая смена кадров — все это чрезмерно напрягает глаза и ухудшает тонус мышц Татьяна Фадейкина офтальмолог

Фадейкина добавила, что привычка читать в темноте или в помещении с недостаточным светом приводит к чрезмерному напряжению в глазах. При регулярной работе в таких условиях это плачевно скажется на зрении. Переизбыток света, продолжила она, вредит глазам не меньше, чем его недостаток, поэтому в солнечную погоду необходимо носить очки с УФ-защитой. Иначе может развиться катаракта или дегенеративные изменения центральной зоны сетчатки.

Привычка не носить очки по назначению офтальмолога также является причиной ухудшения зрения. Регулярные прищуривания для того, чтобы увидеть объект, способствуют перенапряжению глазных мышц и ведут к головной боли, тяжести в области бровей, ломящей боли в глазах Татьяна Фадейкина офтальмолог

Сказываются на зрении и привычка неправильно сидеть. «У многих людей с сидячей работой появляются проблемы в поясничном, грудном и шейном отделах позвоночника, — рассказала врач. — Перекос, а значит, и зажатие в одном отделе неминуемо ведет к перекосу во всем позвоночнике». Фадейкина пояснила, что это приводит не только к боли, но и к нарушению кровообращения. Из-за неправильной циркуляции крови в свою очередь нарушается передача сигналов между мозгом и зрительной системой, что проявляется в виде усталости глаз и снижения зрения

Также, по словам офтальмолога, причины проблем со зрением могут крыться в генетике. В некоторых семьях миопия передается из поколения в поколение, а в других, напротив, наличие у родителей плохого зрения никак не отражается на ребенке. Тем не менее люди, чьи родители имели плохое зрение, находятся в зоне риска. Однако многие проблемы со зрением можно предупредить, если регулярно проходить осмотры у офтальмолога, заключила врач.

Ранее диетолог Ирина Калинина перечислила продукты, полезные для зрения. В частности она посоветовала есть больше петрушки и фисташек.