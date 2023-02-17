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13:28, 17 февраля 2023Мир

Финляндия оценила возможность размещения ядерного оружия после вступления в НАТО

Парламент Финляндии: размещение ядерного оружия недопустимо даже после вступления в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Парламент Финляндии, оценивая возможность импорта ядерных вооружений в страну, подчеркнул, что его размещение недопустимо даже после вступления в НАТО. Об этом пишет Reuters.

При этом в ноябре прошлого года финский президент Саули Ниинистё заявил, что после присоединения Финляндии к НАТО непременно будет начато обсуждение вероятного размещения на территории страны. Ниинистё уточнил, что страна не делала особых оговорок относительно этого вопроса.

Кроме того, 28 февраля парламент проголосует за принятие закона, который позволит Финляндии в конечном итоге стать членом НАТО. Закон, скорее всего, будет принят, учитывая, что большинство членов парламента выступают за вступление в альянс.

Однако Финляндия не станет членом военного альянса, пока двое членов — Турция и Венгрия — не ратифицируют ее заявку.

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Виктория Кондратьева
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