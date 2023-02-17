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20:58, 17 февраля 2023Забота о себе

Названы причины для секса на первом свидании

Психотерапевт Рэйчел Райт: секс на первом свидании помогает понять перспективы отношений

Фото: Payam Tahery / Unsplash

Люди решаются на секс на первом свидании, чтобы понять перспективы отношений. Причины такого поведения изданию Hello Giggles назвала психотерапевт Рэйчел Райт.

Опрос, проведенный компанией Lovehoney, показал, что многие готовы оказаться в постели с новым партнером после первой же встречи. 53 процента респондентов признались, что им просто нравится заниматься сексом. Еще 46 процентов добавили, что не желают тянуть время и стремятся сразу перейти к делу. По их мнению, это помогает проверить совместимость с партнером. Всего в опросе приняли участие две тысячи человек.

60процентов

мужчин и 42 процента женщин занимаются сексом после первого свидания

26 процентов опрошенных женщин говорят, что секс на первом свидании — отличный способ быстрее установить контакт. 16 процентов пытаются за счет этого расслабиться и успокоить нервы.

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«Для некоторых людей секс после первого свидания помогает решить, хотят ли они вновь увидеть человека, — комментирует Райт. — Для кого-то такой секс неприемлем, так как им необходима эмоциональная связь с сексуальным партнером».

Среди причин отказа от секса на первом свидании участники опроса назвали отсутствие комфорта в компании малознакомого человека, необходимость лучше узнать потенциального партнера, а также страх заразиться инфекцией, передающейся половым путем.

Ранее психолог Бритни Блэр назвала способы улучшить секс ради спасения отношений. Она посоветовала заниматься сексом по расписанию.

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Алиса Дмитриева
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