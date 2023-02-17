Названы способы улучшить секс ради спасения отношений

Психолог Бритни Блэр посоветовала заниматься сексом по расписанию

Чтобы спасти интимную жизнь и улучшить отношения, можно заниматься сексом по расписанию. Об этом изданию Daily Mail рассказала клинический психолог Бритни Блэр.

Блэр назвала несколько простых способов спасения интимной жизни. Залогом успеха она считает общение. «Если вы хотите поговорить о чем-то важном, но не решаетесь, попробуйте начать разговор во время прогулки или по пути в машине, — посоветовала психолог. — Затронуть сложную тему легче, когда не приходится смотреть в глаза».

Каждые успешные отношения зависят от способности пары справляться с разногласиями. Общение и компромисс являются ключевыми, но оба партнера должны идти навстречу друг другу. Если жертвовать собой приходится одному, обид не избежать Бритни Блэр клинический психолог

Секс по расписанию может спасти личную жизнь, уверяет психолог. Заранее назначенное время для интимной близости даст обоим партнерам возможность спланировать дела, уделив главное внимание сексу. По словам Блэр, ученые доказали, что секс по расписанию дважды в неделю улучшает отношения между супругами или любовниками.

Спонтанность тоже может принести плоды, добавила Блэр. Когда возникает сильное сексуальное желание, необходимо сразу же дать об этом знать любимому человеку. Во время секса нужно отдавать приоритет самому процессу, а не стремлению во что бы то ни стало достичь оргазма.

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Улучшить отношения способен тесный физический контакт. «Целуйтесь, обнимайтесь, прикасайтесь друг к другу как можно чаще», — настоятельно порекомендовала Блэр.

Спальня должна стать особенным местом для любовников и предназначаться только для секса и сна, добавила психолог. Каждый из партнеров должен чувствовать, что это место ассоциируется с желанием и спокойствием. В спальне все должно располагать к интимной близости: от свечей и тихой музыки до освещения и текстур.

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