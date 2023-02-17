Израиль уличил Иран в торговле оружием с 50 странами

Глава минобороны Израиля: Иран торгует оружием с 50 странами

Иран в данный момент ведет переговоры по торговле оружие с 50 странами. Об этом заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует РИА Новости.

«Иранский режим больше не является местным поставщиком своим протеже на Ближнем Востоке — это многонациональная корпорация», — сказал он, отметив, что Тегеран может усилить свое влияние после того, как осенью 2023 года истечет срок эмбарго на экспорт иранских ракетных технологий.

По словам Галанта, Исламская Республика торгует разнообразным оружием, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточные системы вооружений, более чем с 50 странами Европы, Азии и Южной Америки. Израильский министр призвал мировое сообщество незамедлительно принять меры по ограничению иранского экспорта оружия.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщалось о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. По неофициальным данным, там находятся заводы по производству боевых беспилотников. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.