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16:28, 17 февраля 2023Мир

Израиль уличил Иран в торговле оружием с 50 странами

Глава минобороны Израиля: Иран торгует оружием с 50 странами

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран в данный момент ведет переговоры по торговле оружие с 50 странами. Об этом заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует РИА Новости.

«Иранский режим больше не является местным поставщиком своим протеже на Ближнем Востоке — это многонациональная корпорация», — сказал он, отметив, что Тегеран может усилить свое влияние после того, как осенью 2023 года истечет срок эмбарго на экспорт иранских ракетных технологий.

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По словам Галанта, Исламская Республика торгует разнообразным оружием, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточные системы вооружений, более чем с 50 странами Европы, Азии и Южной Америки. Израильский министр призвал мировое сообщество незамедлительно принять меры по ограничению иранского экспорта оружия.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщалось о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. По неофициальным данным, там находятся заводы по производству боевых беспилотников. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.

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Глеб Бажуткин
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