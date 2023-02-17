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03:43, 17 февраля 2023Экономика

В России сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

«Ведомости»: в России сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены на 16,2%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В российских торговых сетях сократилось количество непродовольственных товаров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отчета аналитической компании NielsenIQ.

Отмечается, что сегмент просел на 16,2 процента. В категорию входит бытовая химия, средства по уходу за собой, для гигиены и прочее. Еще на восемь процентов уменьшилось число детских товаров, на 3,8 процента — товаров для животных.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сегмент просел в натуральном выражении на 11,1 процента, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7 процента. Весь рынок непродовольственных товаров (с учетом онлайна) он оценивает в 21,5 триллиона рублей.

В сети супермаркетов «Лента» сообщили, что ассортимент у компании не сокращается, за исключением «некоторых категорий непродовольственных товаров». Представители крупнейших торговых сетей – X5 Group, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Ашана» и «О’кей» информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что россияне начали активнее пользоваться кешбэками в 2022 года — за год клиентам начислили более 140 миллиардов рублей по подобным программам.

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Юлия Мискевич
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