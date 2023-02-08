«Известия»: в 2022 году россиянами начислили 140 млрд рублей кэшбеком

Россияне начали активнее пользоваться кешбэками в 2022 года — за год клиентам начислили более 140 миллиардов рублей по подобным программам. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, лидером по объему начисленного кешбэка стал «Тинькофф» — потребителям вернули свыше 65 миллиардов рублей. Сумма оказалась почти в 1,7 раза выше, чем в 2021 году, отметили в пресс-службе банка.

В Сбере рассказали, что клиенты в 2022 году списали более 60 миллиарда накопленных бонусов на свои покупки. Наиболее популярными категориями стали кафе и рестораны, супермаркеты, а также аптеки.

Рост объемов кешбэков, начисленных россиянам в 2022 году, прежде всего связан с конкуренцией между банками за клиентов и борьбой за привлечение потребителей, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ранее сообщалось, что «Тинькофф» стал лидером по объему выплаченного кэшбэка. Самыми популярными для списывания кэшбэка стали категории, связанные со строительством и развлечениями.

