В Россию придет аналог IKEA

Союз торговых центров: в России появятся магазины белорусского аналога IKEA

В 2023 году в Россию придет белорусский аналог IKEA — производитель товаров для дома Swed House. В ближайшие 12 месяцев в стране собираются открыть 50 магазинов бренда площадью до 300 квадратных метров, сообщают «Известия» со ссылкой на Союз торговых центров.

Первая точка Swed House появится в московском ТЦ «Щелковский» — уже подписан договор аренды с собственником здания. В Союзе торговых центров рассказали, что сейчас ведутся переговоры по другим подходящим площадкам.

Торговая сеть активно развивается в Белоруссии, при этом товары производятся как на собственных фабриках, так и на предприятиях России и Китая. Обычно в магазинах бренда представлено около 40 тысяч позиций, но в течение года объем может увеличиться до 80 тысяч наименований. Продукция на сайте Swed House похожа на товары ушедшей из России IKEA. Однако часть конструкций белорусского производителя отличается от шведских аналогов, поэтому некорректно считать это плагиатом, подчеркнули в Союзе торговых центров.

IKEA объявила об окончательном уходе из России 15 августа, остановив финальную онлайн-распродажу оставшихся в стране товаров. Представители шведского бренда заявили, что торговые точки сети продолжат работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен продукции.