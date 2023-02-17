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21:02, 17 февраля 2023Экономика

В ЕК назвали единственный способ стран ЕС достичь энергетической независимости

В ЕК заявили, что лишь зеленая энергетика поможет ЕС добиться энергетической независимости

Фото: Darren Staples / Reuters

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал единственный способ, который поможет странам Европейского союза (ЕС) достичь энергетической независимости. По его словам, этого можно добиться лишь благодаря зеленой энергетике, сообщает ТАСС.

«Единственный [вариант] достигнуть энергетической независимости — это увеличить [производство энергии] при помощи возобновляемых источников», — заявил он, отметив, что европейцы не имеют других альтернатив.

Тиммерманс также добавил, что у государств ЕС осталось очень мало газа и угля, а также закончилась нефть.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90 процентов импорт нефти. Также она напомнила о снижении поставок газа по трубопроводам.

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Марина Совина
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