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13:49, 17 февраля 2023Культура

Фильм «Джон Уик 4» официально покажут в России

Фильм «Джон Уик 4» начнут демонстрировать в российских кинотеатрах с 23 марта

Кадр: фильм «Джон Уик 4»

Фильм «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли официально покажут в России. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Четвертую часть франшизы начнут демонстрировать в российских кинотеатрах с 23 марта. Мировая премьера запланирована на 22 марта.

Ранее в пятницу, 17 февраля, вышел финальный трейлер картины. Режиссером картины выступил Чад Стахелски, который снял три предыдущих части. Помимо Ривза в фильме снялись Билл Скарсгард, Лоуренс Фишборн, Донни Йен, Рина Саваяма, Хироюки Санада.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Четвертая часть картины продолжит рассказывать историю наемного убийцы, за которым охотятся враги. Съемки фильма проходили с июня по октябрь 2021 года. Фильм должен был выйти на экраны 27 мая 2022 года, однако премьеру отложили.

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Марина Погосян
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