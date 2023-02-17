Вышел финальный трейлер «Джона Уика 4»

Вышел финальный трейлер боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли

Финальный трейлер боевика «Джон Уик 4» вышел на YouTube-канале киностудии Lionsgate Movies.

Режиссером картины выступил Чад Стахелски, который снял три предыдущих части. Главную роль исполнил Киану Ривз. Также в ленте сыграли Билл Скарсгард, Лоуренс Фишборн, Донни Йен, Рина Саваяма, Хироюки Санада.

Ранее Киану Ривз заявил, что фильм «Джон Уик 4» стал самым сложным проектом в его карьере. По его словам, съемки в фильме оказались для него непростыми из-за большого количества экшн-сцен в фильме.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист. Четвертая часть картины продолжит рассказывать историю наемного убийцы, за которым охотятся враги. Съемки фильма проходили с июня по октябрь 2021 года. Фильм должен был выйти на экраны 21 мая 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 27 мая 2022 года, а затем — на 24 марта 2023 года.