Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:57, 5 декабря 2022Культура

Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере

Актер Киану Ривз назвал фильм «Джон Уик 4» самым сложным в карьере

Кадр: Фильм «Джон Уик 4»

Канадский актер Киану Ривз заявил, что фильм «Джон Уик 4» режиссера Чада Стахелски стал самым сложным проектом в его карьере. Его слова передает портал CBR.

Выступая на фестивале популярной культуры Comic Con Experience в Сан-Паулу, Бразилия, артист признался, что съемки в новой части «Джона Уика» оказались для него непростыми из-за большого количества экшн-сцен в фильме.

«Джон Уик 4 — самый непростой фильм, в которым я когда-либо снимался. С точки зрения действия, это самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Но именно это делает его хорошим», — высказался Ривз.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист. Четвертая часть картины продолжит рассказывать историю наемного убийцы, за которым охотятся враги. Премьера назначена на 24 марта 2023 года.

Ранее Киану Ривз рассказал о роли мечты в детстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту Путиным
Удочеренная в младенчестве женщина нашла пожилого отца спустя 56 лет поисков
Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева
Россиянам назвали способы сэкономить на покупке дома
В Приднестровье произошли скачки напряжения
«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года
Летевший из Турции самолет с россиянами сменил курс и сел в другом городе
На Украине отменили воздушную тревогу
Продавщица Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений бренда
Арестованный за SMS c фейками о ВС России колумбиец раскрыл содержание сообщений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.