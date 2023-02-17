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11:13, 17 февраля 2023Россия

В СПЧ отреагировали на уничтожение членов ИГ в российском регионе

Член СПЧ Кабанов призвал кабмин принять правильное решение после ликвидации членов ИГ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал кабмин принять «правильное решение» после ликвидации членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Калужской области. Так на сообщения о предотвращении сотрудниками ФСБ теракта ИГ он отреагировал в своем Telegram-канале.

По словам Кабанова, СПЧ неоднократно предупреждал о рисках, которые связаны с излишне мягкими условиями пребывания в России выходцев из республик Средней Азии.

«Мы прогнозировали, что вероятность вовлечения выходцев из Средней Азии в террористическую деятельность на территории России весьма высока», — отметил он и добавил, что возрастающие риски совершения терактов на территории страны должны «сподобить» правительство принять меры.

О каких мерах идет речь, Кабанов не уточнил, однако ранее он неоднократно призывал к ужесточению миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что из конспиративной квартиры ликвидированных боевиков изъяты СВУ большой мощности, бутылки с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. Там же находилась лаборатория по производству взрывчатых веществ. Известно, что боевики оказали российским правоохранителям активное сопротивление.

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Марк Леонов
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