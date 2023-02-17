В СПЧ отреагировали на уничтожение членов ИГ в российском регионе

Член СПЧ Кабанов призвал кабмин принять правильное решение после ликвидации членов ИГ

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал кабмин принять «правильное решение» после ликвидации членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Калужской области. Так на сообщения о предотвращении сотрудниками ФСБ теракта ИГ он отреагировал в своем Telegram-канале.

По словам Кабанова, СПЧ неоднократно предупреждал о рисках, которые связаны с излишне мягкими условиями пребывания в России выходцев из республик Средней Азии.

«Мы прогнозировали, что вероятность вовлечения выходцев из Средней Азии в террористическую деятельность на территории России весьма высока», — отметил он и добавил, что возрастающие риски совершения терактов на территории страны должны «сподобить» правительство принять меры.

О каких мерах идет речь, Кабанов не уточнил, однако ранее он неоднократно призывал к ужесточению миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что из конспиративной квартиры ликвидированных боевиков изъяты СВУ большой мощности, бутылки с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. Там же находилась лаборатория по производству взрывчатых веществ. Известно, что боевики оказали российским правоохранителям активное сопротивление.