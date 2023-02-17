В СПЧ отреагировали на уничтожение членов ИГ в российском регионе
Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал кабмин принять «правильное решение» после ликвидации членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Калужской области. Так на сообщения о предотвращении сотрудниками ФСБ теракта ИГ он отреагировал в своем Telegram-канале.
По словам Кабанова, СПЧ неоднократно предупреждал о рисках, которые связаны с излишне мягкими условиями пребывания в России выходцев из республик Средней Азии.
«Мы прогнозировали, что вероятность вовлечения выходцев из Средней Азии в террористическую деятельность на территории России весьма высока», — отметил он и добавил, что возрастающие риски совершения терактов на территории страны должны «сподобить» правительство принять меры.
О каких мерах идет речь, Кабанов не уточнил, однако ранее он неоднократно призывал к ужесточению миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что из конспиративной квартиры ликвидированных боевиков изъяты СВУ большой мощности, бутылки с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. Там же находилась лаборатория по производству взрывчатых веществ. Известно, что боевики оказали российским правоохранителям активное сопротивление.