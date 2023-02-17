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09:57, 17 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области и ликвидировала двух боевиков ИГ

ФСБ России заявила о ликвидации исламистов, планировавших теракт на калужском химзаводе

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили двое боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

При задержании были ликвидированы двое уроженцев республик Центральной Азии, оказавших активное сопротивление российским правоохранителям. Среди силовиков и граждан пострадавших нет.

По данным ФСБ, подозреваемые дали присягу на верность ИГ, а после теракта намеревались уехать в Сирию. Они планировали привести в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) из зажигательных смесей у цистерн с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности.

Из конспиративной квартиры ликвидированных боевиков изъяты СВУ большой мощности, бутылки с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. Там же находилась лаборатория по производству взрывчатых веществ.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

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Любовь Ширижик
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