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10:19, 17 февраля 2023Силовые структуры

Готовившие теракт в Калужской области и ликвидированные члены ИГ попали на видео

ФСБ показала видео с готовившими теракт в Калужской области боевиками ИГ
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт в Калужской области и ликвидировала двух боевиков ИГ

У готовивших теракт в Калужской области сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) изъято самодельное взрывное устройство (СВУ). Оперативное видео ФСБ опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые входят в дом подозреваемых. Они лежат на полу. В доме обнаружены бутылки с зажигательной смесью. Взрывотехник проверяет СВУ.

При задержании двое уроженцев республик Центральной Азии оказали активное сопротивление и были ликвидированы. Среди силовиков и граждан пострадавших нет.

По данным ФСБ, подозреваемые дали присягу на верность запрещенной организации ИГ. Они планировали привести в действие СВУ из зажигательных смесей у цистерн с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности, а после теракта намеревались уехать в Сирию.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Любовь Ширижик
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