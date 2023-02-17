Готовившие теракт в Калужской области и ликвидированные члены ИГ попали на видео
У готовивших теракт в Калужской области сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) изъято самодельное взрывное устройство (СВУ). Оперативное видео ФСБ опубликовало РИА Новости.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые входят в дом подозреваемых. Они лежат на полу. В доме обнаружены бутылки с зажигательной смесью. Взрывотехник проверяет СВУ.
При задержании двое уроженцев республик Центральной Азии оказали активное сопротивление и были ликвидированы. Среди силовиков и граждан пострадавших нет.
По данным ФСБ, подозреваемые дали присягу на верность запрещенной организации ИГ. Они планировали привести в действие СВУ из зажигательных смесей у цистерн с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности, а после теракта намеревались уехать в Сирию.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.