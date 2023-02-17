МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине

Глава МИД Канады Жоли поддержала создание спецтрибунала по военным преступления на Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава поддерживает идею создания специального трибунала для расследования военных преступлений на Украине. Ее слова приводит Politico.

По информации издания, дипломат выступила с соответствующим заявлением в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Министр подчеркнула, что Канада готова поддержать инициативу своих союзников. «Не факт, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений», — отметила Жоли.

Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни оценил идею создания спецтрибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. «Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет спецтрибунал, мы не против», — высказался политик.