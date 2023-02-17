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09:59, 17 февраля 2023Мир

МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине

Глава МИД Канады Жоли поддержала создание спецтрибунала по военным преступления на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава поддерживает идею создания специального трибунала для расследования военных преступлений на Украине. Ее слова приводит Politico.

По информации издания, дипломат выступила с соответствующим заявлением в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Министр подчеркнула, что Канада готова поддержать инициативу своих союзников. «Не факт, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений», — отметила Жоли.

Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни оценил идею создания спецтрибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. «Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет спецтрибунал, мы не против», — высказался политик.

Марина Совина
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