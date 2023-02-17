Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 17 февраля 2023Россия

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 17 февраля

Фото: РИА Новости

Минобороны России обнародовало карту боевых действий на Украине по состоянию на пятницу, 17 февраля, на ежедневном брифинге о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

Карта отражает актуальные изменения в зоне спецоперации и важнейшие события последних суток, в том числе места боестолкновений и обстрелов. На ней также представлены сведения о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки российские войска уничтожили вертолет Ми-8 противника, две пусковые установки американской РСЗО HIMARS и бронетехнику ВСУ. Помимо этого, армия России уничтожила около 90 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении.

С начала СВО российские войска уничтожили 385 самолетов и 210 вертолетов противника, а также более 7900 единиц бронетехники и свыше 4000 единиц полевой артиллерии и минометов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Генсек НАТО назвал поставки оружия Украине условием мира
Сенатор признал снижение поддержки Украины со стороны американцев
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Названы преимущества «Гиацинта-Б»
Решетова раскрыла подробности своей диеты
В Европарламенте призвали США к ответу из-за «Северных потоков»
Экс-сотрудник посольства Британии получил срок за шпионаж в пользу России
Канье Уэст обратился в полицию из-за драки с папарацци
Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.