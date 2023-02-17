Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 17 февраля

Минобороны России обнародовало карту боевых действий на Украине по состоянию на пятницу, 17 февраля, на ежедневном брифинге о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

Карта отражает актуальные изменения в зоне спецоперации и важнейшие события последних суток, в том числе места боестолкновений и обстрелов. На ней также представлены сведения о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За минувшие сутки российские войска уничтожили вертолет Ми-8 противника, две пусковые установки американской РСЗО HIMARS и бронетехнику ВСУ. Помимо этого, армия России уничтожила около 90 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении.

С начала СВО российские войска уничтожили 385 самолетов и 210 вертолетов противника, а также более 7900 единиц бронетехники и свыше 4000 единиц полевой артиллерии и минометов.