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14:12, 17 февраля 2023Бывший СССР

В Киргизии задержали мужчину с 50 пакетиками кокаина в желудке

В Киргизии задержали мужчину, прилетевшего из Германии с 50 пакетиками кокаина в желудке

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Киргизии задержали гражданина республики, который прилетел в страну с десятками пакетиков кокаина в желудке. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского МВД.

Отмечается, что 36-летнего мужчину задержали по прибытии из Германии, откуда он летел транзитом через Турцию. В желудке у него обнаружили 50 пакетиков кокаина общим весом 300 граммов. В ведомстве заявили, что задержанный планировал продать партию наркотиков на территории Киргизии.

В МВД уточнили, что кокаин впервые изымается в республике в крупном размере, а цена изъятой партии на черном рынке составляет от 500 до 2000 долларов за грамм.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области полицейские изъяли из незаконного оборота 70 килограммов наркотиков, замурованных в бетон и в таком виде провезенных в Россию.

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Георгий Нестеров
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