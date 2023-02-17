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18:31, 17 февраля 2023Бывший СССР

В Харькове решили сменить связанные с Россией названия улиц

Горсовет Харькова предложил горожанам сменить названия 18 улиц, связанных с Россией

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Городской совет Харькова предложил местным жителям сменить связанные с Россией топонимы. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Отмечается, что харьковчанам предложили присоединиться к обсуждению смены названий 18 улиц. В частности, Московскую улицу предложили переименовать в Ирпенскую, Маломосковскую — в улицу Казацкой Славы, а Кабардинскую — в улицу Лесной Песни, в честь одноименной пьесы поэтессы Леси Украинки.

Кроме них, в списке на переименование также оказались улицы Ивана Сусанина, Рязанская, Челюскинцев, Революции 1905 года, Среднеуральская и другие.

Ранее сообщалось, что горсовет Харькова избавился от «пророссийских» названий трех улиц и одного района. В результате Московский проспект был переименован в проспект Героев Харькова, Белгородский спуск — в улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе — в Харьковское, а Московский район получил название Салтовского.

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Георгий Нестеров
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