Майкл Дуглас ответил на вопрос о конкуренции с женой

Актер Майкл Дуглас заявил, что между ним и его женой Кэтрин Зета-Джонс нет конкуренции

Актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс старались браться за большую работу в разное время, чтобы избежать конфликтных графиков, а также уделять достаточно времени детям, при этом конкуренции между супругами никогда не возникало. Об этом пишет Daily Mail.

Дуглас рассказал, как ему и Зета-Джонс удается совмещать семейную жизнь с карьерой. На вопрос о том, чувствуют ли он и его жена какую-либо конкуренцию между собой, актер ответил отрицательно. «Мы стараемся заниматься этим [проектами] в разное время, особенно когда дети были младше, чтобы мы могли быть с ними. Но никакой конкуренции нет», — заявил он.

Пара поженилась в 2000 году, у них двоих детей — 18-летняя Кэрис и 20-летний Дилан. У Дугласа также есть 44-летний сын Кэмерон от брака с Диандрой Дуглас.

Ранее сообщалось, что Дуглас и Зета-Джонс решили избавиться от своего пентхауса в Нью-Йорке. Они попросили за элитную квартиру в историческом здании 1908 года постройки 19,5 миллиона долларов.