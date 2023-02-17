Байдена обвинили в подготовке жуткой концовки конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс обвинил Байдена в подготовке жуткой концовки конфликта на Украине

Президент США Джо Байден готовит жуткую концовку украинского конфликта, в этом его обвинил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

«Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. (...) Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас», — заявил он.

По его словам, Белый дом превратил военный конфликт в экзистенциальный кризис для США и НАТО, однако этого не должно было произойти, поскольку Киев никогда не был представлял жизненно важного интереса для Вашингтона. Он также отметил, что Россия не намерена сдаваться перед такой экзистенциальной угрозой.