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09:37, 17 февраля 2023Мир

Байдена обвинили в подготовке жуткой концовки конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс обвинил Байдена в подготовке жуткой концовки конфликта на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден готовит жуткую концовку украинского конфликта, в этом его обвинил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

«Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. (...) Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас», — заявил он.

По его словам, Белый дом превратил военный конфликт в экзистенциальный кризис для США и НАТО, однако этого не должно было произойти, поскольку Киев никогда не был представлял жизненно важного интереса для Вашингтона. Он также отметил, что Россия не намерена сдаваться перед такой экзистенциальной угрозой.

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Виктория Кондратьева
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