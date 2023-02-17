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12:55, 17 февраля 2023Мир

Стал известен возможный срок введения новых санкций против России

Главы МИД ЕС утвердят новые антироссийские санкции не ранее 20 февраля
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят новые санкции против России не ранее 20 февраля. О возможном сроке введения ограничений сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

«Идея в том, чтобы объявить об этом до 24 февраля, поэтому они (санкции — прим. «Ленты.ру») должны быть одобрены до этого. В понедельник [20 февраля] одобрения санкций не будет, так как консультации продолжаются», — сказал источник агентству.

Ранее и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов объяснил рост экспорта в ЕС вопреки санкциям. По его словам, к росту физического и стоимостного объема российского экспорта в Евросоюз привел значительный рост цен на энергоносители.

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Виктория Кондратьева
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