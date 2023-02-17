Стал известен возможный срок введения новых санкций против России

Главы МИД ЕС утвердят новые антироссийские санкции не ранее 20 февраля

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят новые санкции против России не ранее 20 февраля. О возможном сроке введения ограничений сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

«Идея в том, чтобы объявить об этом до 24 февраля, поэтому они (санкции — прим. «Ленты.ру») должны быть одобрены до этого. В понедельник [20 февраля] одобрения санкций не будет, так как консультации продолжаются», — сказал источник агентству.

Ранее и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов объяснил рост экспорта в ЕС вопреки санкциям. По его словам, к росту физического и стоимостного объема российского экспорта в Евросоюз привел значительный рост цен на энергоносители.