В России объяснили рост экспорта в ЕС вопреки санкциям

Глава постпредства РФ Логвинов объяснил рост объема экспорта в ЕС ценами на энергоносители

Значительный рост цен на энергоносители привел к росту физического и стоимостного объема российского экспорта в Евросоюз вопреки санкциям. Так увеличившийся товарооборот объяснил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в интервью «Ленте.ру».

Глава постпредства отметил, что за 11 месяцев 2022 года экспорт из России в Евросоюз достиг рекордных 194,9 миллиарда евро, превзойдя показатель за аналогичный период 2021 года на 34,1 процента. Около 73 процентов российских поставок составили именно энергоносители.

При этом поставки товаров из Евросоюза в Россию, напротив, снизились на 36,7 процента — и эта тенденция, вероятно, продолжится и в 2023 году, отметил Логвинов. «Разумеется, такие колебания в торговле между ЕС и Россией, вызванные санкционным давлением на нашу страну, оказали влияние на поставки в Россию прежде всего высокотехнологичной продукции из ЕС», — отметил он. Впрочем, российская экономика уже адаптировалась к изменениям в условиях торговли с Западом, подчеркнул дипломат.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким. По оценке дипломата, ожидать вытеснения России с европейских рынков не следует, так как для этого нет «внятного экономического обоснования».