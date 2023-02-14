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05:42, 14 февраля 2023Экономика

В МИД оценили спрос на российские энергоносители в Европе

Дипломат Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg / Getty Images

Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким. Его слова приводит РИА Новости.

По оценке дипломата, ожидать вытеснения России с европейских рынков не следует, так как для этого нет «внятного экономического обоснования».

«Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии», — констатировал Пилипсон, комментируя прекращение поставок российского газа в Болгарию после отказа Софии переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты.

В МИД России отметили, что переход Болгарии с российского газа на «тот же турецкий» приведет к дополнительным тратам «за счет средств своих налогоплательщиков».

Болгария перестала получать российский газ с 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.

Марина Совина
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