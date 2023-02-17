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09:07, 17 февраля 2023Среда обитания

Названы города России с подорожавшими квартирами

«Домклик»: новостройки сильнее всего подорожали в Краснодаре, а «вторичка» — в Уфе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

C января 2022 года по январь 2023-го строящиеся квартиры сильнее всего подорожали в Краснодаре, а готовые — в Уфе. Города России с наибольшим ростом цен на первичном и вторичном рынках жилья назвали аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Новостройки в Краснодаре за год прибавили в цене 21 процент, средняя стоимость одного квадратного метра достигла 142 тысячи рублей. Положительную динамику на первичном рынке специалисты также зафиксировали в Санкт-Петербурге (плюс 2 процента), Подмосковье (плюс 9 процентов), Сочи (плюс 6 процентов), Ленобласти (плюс 11 процентов), Казани (плюс 7 процентов), Нижнем Новгороде (плюс 5 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 12 процентов), Екатеринбурге (плюс 1 процент), Красноярске (плюс 6 процентов), Перми (плюс 12 процентов) и Воронеже (плюс 11 процентов).

В Москве «первичка» подешевела на 2 процента, но осталась самой дорогой в стране — медианная стоимость «квадрата» в столичных новостройках достигает 269,1 тысячи рублей. Отрицательную динамику также отметили в Уфе (минус 8 процентов), Новосибирске (минус 11 процентов), Волгограде (минус 2 процента), Самаре (минус 4 процента) и Челябинске (минус 11 процентов). Сильнее всего, по данным «Домклика», цены снизились в Омске — на 21 процент, до 104,8 тысячи рублей.

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Лидером по росту цен на вторичное жилье стала Уфа — средняя цена «квадрата» увеличилась за год на 22 процента, до 71,3 тысячи рублей. Готовые квартиры подорожали также в Санкт-Петербурге (плюс 1 процент), Новосибирске (плюс 8 процентов), Казани (плюс 15 процентов), Красноярске (плюс 16 процентов), Воронеже (плюс 17 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 15 процентов), Самаре (плюс 16 процентов), Омске (плюс 8 процентов), Екатеринбурге (плюс 11 процентов), Перми (плюс 13 процентов), Волгограде (плюс 16 процентов) и Челябинске (плюс 17 процентов).

По оценкам аналитиков, сильнее всего подешевела «вторичка» в Ленинградской области — на 7 процентов, до 111,3 тысячи рублей за «квадрат». Цены на этот тип жилья также снизились в Москве (минус 5 процентов), Подмосковье (минус 1 процент) и Краснодаре (минус 1 процент). При этом в Сочи и Нижнем Новгороде стоимость готовых квартир за год практически не изменилась.

Ранее стало известно, что вторичное жилье подешевело в семи из 50 крупных городов России. По данным консалтинговой компании SRG, самой существенной коррекция цен оказалась в Курске — минус 1,14 процента за месяц, до 75,6 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место занимает Астрахань — там вторичное жилье подешевело в среднем на 0,7 процента, до 68,3 тысячи рублей за «квадрат». На третьей строчке оказался Калининград со снижением на 0,59 процента, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат».

Нина Ташевская
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