Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

«Страна.ua»: жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

Отмечается, что киевляне перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке, селе вблизи украинской столицы, возле жилого комплекса «Барселона».

На видеозаписях из местных групп в социальных сетях видно, как люди стоят на проезжей части. При этом в некоторых домах горит свет.

Позднее издание опубликовало заявление гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко. Он отметил, что в Киеве проводятся замеры потребления электричества, поэтому ограничений и отключений по графикам не было, а отсутствие электроэнергии объясняется локальными авариями.

Ранее Коваленко заявил, что в стране уже несколько дней нет дефицита в выработке электричества. Он отметил, что «Укрэнерго» сообщило о восстановлении значительного количества генерирующих мощностей.

