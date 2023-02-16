На Украине заявили об отсутствии дефицита электрогенерации

Глава Yasno Коваленко заявил об отсутствии дефицита электрогенерации на Украине

Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в стране уже несколько дней нет дефицита в выработке электричества. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что «Укрэнерго» сообщило о восстановлении значительного количества генерирующих мощностей. Генерационных ограничений, по его словам, на данный момент нет, но сетевые все еще остаются. «В случае их превышения отключения будут проходить по стабилизационным графикам», — подчеркнул Коваленко.

Ранее сообщалось, что в Киеве и трех крупнейших регионах Украины — Киевской, Одесской и Днепропетровской областях — не станут отключать свет. Также 9 февраля «Укрэнерго» заявила, что Украина смогла восстановить мощности, благодаря которым постепенно сокращается дефицит в энергосистеме. Отмечалось, что в период холодов потребление энергии выросло, однако для компенсации удалось восстановить достаточно мощностей.

